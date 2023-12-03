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İngiltere’den Gazze’de istihbarat uçuşu kararı!

İngiltere’den Gazze’de istihbarat uçuşu kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 13:50

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail’e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.

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