İngiltere’de Savunma Alarmı: Halkın Yarısına Yakını Savaşa Katılmayı Reddediyor

Avrupa’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından savunma politikaları ve askerî harcamalar yeniden gündemin üst sıralarına yerleşirken, İngiltere’de yapılan bir kamuoyu araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yaklaşık yarısı, hiçbir koşulda İngiltere için silahlanarak savaşa katılmayacağını belirtti.

29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 1.090 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, İngiliz halkının olası bir savaş durumundaki tutumu, orduya duyulan güven ve savunma harcamalarına ilişkin görüşleri incelendi.

Katılımcıların yüzde 48’i savaşmak istemiyor

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu, katılımcıların yüzde 48’inin ülkeleri için silahlanarak savaşa katılmayı hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini ifade etmesi oldu. Bu sonuç, İngiltere’de ülke savunmasına yönelik bireysel katılım konusunda toplumun önemli bir bölümünün isteksiz olduğunu gösterdi.

Savaşa katılmayacağını belirtenler arasında 35-54 yaş grubundaki katılımcılar öne çıktı. Araştırma, yaş grupları arasında ülke savunmasına ilişkin yaklaşımın farklılaşabildiğine işaret etti.

Kadınlar ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

Ankette kadın ve erkek katılımcıların yanıtları arasında da farklılık görüldü. Erkeklerin yüzde 40’ı İngiltere için savaşmayacağını belirtirken kadınlarda bu oran yüzde 56 olarak kaydedildi.

Böylece kadın katılımcılar arasında olası bir savaşta silahlanmayı reddedenlerin oranı erkeklerden daha yüksek çıktı.

Siyasi tercihlerde de benzer tablo

Araştırmada katılımcıların siyasi parti tercihlerine göre verdikleri yanıtlar da değerlendirildi. İktidardaki İşçi Partisi seçmenlerinin yüzde 48’i, Reform UK Partisi seçmenlerinin ise yüzde 45’i İngiltere için savaşa katılmayacağını ifade etti.

Bu sonuçlar, savaşa katılma konusundaki isteksizliğin yalnızca belirli bir siyasi seçmen grubuyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

İngiliz ordusuna güven yüzde 51’de kaldı

Araştırmanın bir diğer önemli başlığı, İngiliz ordusuna duyulan güven oldu. Katılımcıların yüzde 73’ü ordunun ülke içindeki doğal afetlere müdahale etme kapasitesine güvendiğini belirtti.

Ancak olası bir saldırı karşısında ordunun ülkeyi savunabileceğine inananların oranı yüzde 51’de kaldı. Bu tablo, ordunun doğal afetlerdeki görevleri ile ülkenin dış tehditlere karşı savunulması konusunda kamuoyunun farklı değerlendirmelere sahip olduğunu gösterdi.

Ordunun mevcut durumundan memnun olmayanların oranı arttı

Ankette İngiliz ordusunun genel durumuna ilişkin görüşler de ele alındı. Ordunun iyi durumda olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 29 olurken, ordunun kötü durumda olduğunu belirtenlerin oranı geçen yıla göre 7 puan artarak yüzde 36’ya yükseldi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 51’i hükümetin savunma harcamalarını artırması gerektiğini savundu. Bu sonuç, savunma bütçesi konusunda kamuoyunda artış yönünde bir talep bulunduğunu ortaya koydu.

Türkiye’de ülke savunmasına yönelik tutum

Araştırmada Türkiye’ye ilişkin sonuçlara da yer verildi. Riga Jeopolitik Çalışmalar Merkezi ile Riga Stradins Üniversitesi tarafından yürütülen NATO Savunma Anketi’ne göre Türkiye, olası bir savaş durumunda ülkesi için savaşacağını belirtenlerin oranında yüzde 88 ile NATO ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Haberde aktarılan Gallup International araştırmalarında da Türkiye’de ülkesini savunmaya istekli olduğunu belirtenlerin oranının yüzde 73’ün üzerinde olduğu ifade edildi.

İngiltere’deki anket sonuçları, ülke savunmasına katılma isteği, orduya duyulan güven ve askerî harcamalara ilişkin kamuoyu görüşlerinin farklı başlıklar altında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, İngiliz toplumunda olası bir savaş durumunda bireysel sorumluluk ve savunma kapasitesi konularının tartışılmaya devam ettiğini gösterdi.