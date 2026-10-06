İncirlik’te Doğdu, NASA Astrotunu Oldu! Deniz Burnham’dan Memleketine Selam

NASA astronotu Deniz Burnham, 2027 yılında gerçekleştirmesi planlanan ilk uzay görevi öncesinde Türkiye’deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine özel bir mesaj gönderdi.

ABD’li astronot Burnham, Türkiye ile olan bağlarını ve çocukluk yıllarındaki anılarını anlattığı video mesajında, uzay görevine çıktığında anneannesi, dedesi ve Adanalılara uzaydan el sallayacağını söyledi.

Annesi Türk, babası ise ABD’li asker olan Burnham, babasının görev yaptığı Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya geldi. Türkiye ile bağını yıllar boyunca sürdüren Burnham, özellikle anneannesi ve dedesinin çocukluğunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLUĞUNDA YILDIZLARI TELESKOPLA İZLEDİ

Deniz Burnham, yayımladığı video mesajda çocukluk dönemine ilişkin anılarını da paylaştı.

Anneannesi Aynur’un Eceabatlı, dedesi Kadir’in ise Afyonlu olduğunu belirten Burnham, Türk yemekleriyle büyüdüğünü anlattı.

Burnham’ın uzaya olan ilgisinin gelişmesinde dedesinin de etkili olduğu ortaya çıktı. Dedesiyle birlikte arka bahçelerinde yıldızları ve gezegenleri gözlemlediğini belirten NASA astronotu, bu anıların kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Burnham, çocukluk yıllarında dedesinin kendi teleskobunu yaptığını hatırladığını belirterek, birlikte gökyüzünü izledikleri saatlerin uzaya olan ilgisinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE’DEKİ AİLESİNİ UNUTMADI

Türkiye’deki ailesiyle bağını sürdüren Burnham, tatil dönemlerinde anneannesi ve dedesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye’de yaşayan yakınlarının kendisi için önemli olduğunu belirten Burnham, uzay görevine hazırlanırken ailesine ve Türkiye’ye yönelik mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

Burnham, video mesajının sonunda Türkiye’deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslenerek dikkat çeken bir ifade kullandı.

NASA astronotu, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” dedi.

NASA’NIN ASTRONOT ADAYI SINIFINA SEÇİLDİ

Deniz Burnham’ın NASA kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2021 yılında Astronot Adayı Sınıfı’na seçilmesi oldu.

Burnham, Ocak 2022’de NASA’daki görevine başladı. Astronot eğitim sürecinin ardından çeşitli uzay görevleri için hazırlıklarını sürdürdü.

Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi’nde staj yapan Burnham, akademik kariyerinde de mühendislik alanına yöneldi.

Lisans eğitimini Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da kimya mühendisliği bölümünde tamamlayan Burnham, yüksek lisans eğitimini ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında gerçekleştirdi.

DONANMADA MÜHENDİSLİK GÖREVİ YAPTI

Deniz Burnham’ın kariyerinde askeri geçmişi de bulunuyor.

ABD Donanması Yedek Kuvvetleri’nde Mühendislik Görev Subayı olarak görev yapan Burnham, aynı zamanda lisanslı özel pilot olarak farklı hava araçlarını kullanma yetkisine sahip.

Burnham’ın tek motorlu kara ve deniz uçaklarının yanı sıra aletli uçuş ve helikopter kullanımı konusunda da eğitim ve yetkinlikleri bulunuyor.

Bu deneyimlerin, NASA astronotluk kariyerindeki teknik ve operasyonel hazırlık sürecine katkı sağlayan unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

2027’DE UZAYA GİTMESİ PLANLANIYOR

Deniz Burnham’ın 2027 yılında gerçekleştirmesi planlanan ilk uzay görevi için hazırlıkları devam ediyor.

Burnham’ın, kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Roscosmos’a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirilmesi planlanan görev için hazırlandığı aktarıldı.

Görev kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel ve teknik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ADANA’DAN UZAYA UZANAN HİKAYE

İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya gelen Deniz Burnham’ın NASA astronotluğuna uzanan hikayesi, Türkiye ile ABD arasında kişisel bir bağın da dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Çocukluğunda dedesiyle yıldızları ve gezegenleri gözlemleyen Burnham, yıllar sonra uzay görevine hazırlanıyor.

Burnham’ın Türkiye’deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine gönderdiği mesaj ise bu hikayeye ayrı bir anlam kattı.

2027’de gerçekleştirmesi planlanan görevde uzaya çıkması halinde Burnham, doğduğu topraklara yönelik mesajını bu kez dünyanın çok daha ötesinden göndermiş olacak.