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İnci Taneleri’nin ‘Dilber’inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı

İnci Taneleri’nin ‘Dilber’inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ocak 2024 - 16:05

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. İnci Taneleri’nin yayınlanan yeni tanıtımında Dilber, bu kez ikinci bir dansçı ile kamera karşısına geçti. İlk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.

İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 1

Yılmaz Erdoğan’ın İnci Taneleri‘ dizisinin ikinci fragmanında Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı yine damga vurdu. İlk fragmandaki dansıyla hala konuşulan Ergüçlü’nün yeni dansı sosyal medyayı salladı.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 2

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden çok konuşuluyor. Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dansı çok konuşulurken dizinin ikinci fragmanı geldi.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 3

Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken son olarak İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 4

Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 5

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI!

Ergüçlü son fragmandaki dansı da sosyal medyada çok konuşuldu. Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahnelerde oyuncunun, Ankara pavyon oyun havası performansı izleyenlerden tam not almıştı.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 6

ANKARALI EZO İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Performansıyla dikkat çeken Ergüçlü’nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı. Ezo, “Arkadaşlar İnci Taneleri’nde Sincanlı Erkal Soner’le birlikte abimdir kendisi benim.

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İnci Taneleri'nin 'Dilber'inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı - Sayfa 7

4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti. Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü’ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.

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