İnci Taneleri’nin ‘Dilber’inden yeni dans! Hazar Ergüçlü yine şov yaptı

4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti. Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü’ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.