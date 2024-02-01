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İmamoğlu’ndan Kurum’a sert eleştiri: Onun önceliği Erdoğan’ın istekleri

İmamoğlu’ndan Kurum’a sert eleştiri: Onun önceliği Erdoğan’ın istekleri
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 17:34
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un depremle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artİstanbul Feshane’de yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri ile buluşarak İBB’nin çalışmalarını ve İstanbul depremi hazırlıklarını anlattı.

Toplantıda İmamoğlu’na, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un depremle ilgili yaptığı “11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul’da bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz” açıklaması hatırlatılarak Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde İBB’nin deprem çalışmalarına katkı sunup sunmadığı soruldu.

“NASIL AKILLICA VE PRENSİPLİ BİR SÜREÇ YÖNETTİĞİMİZİ DE GÖRÜRSÜNÜZ”

“Devlet, hükümet desteği olsaydı İstanbul nerede olurdu?” sorusunun da yöneltildiği soruya İmamoğlu “Devlet, hükümet desteği derken; yanlış bir destek ülkeyi başka yerlere götürür ya da şehirleri. Onun altını çizeyim. Yani bazen hükümet ve belediye iş birliği yapınca askeri alanların dolduğu, kulelerin sıklaştığı ya da sahillerin binalarla dolduğu bir düzenle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Biz İstanbul’da ortaya koyduğumuz tavırla en başta Kanal İstanbul gibi bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar. Bugün eğer sayın Kurum’a ‘İstanbul’un gündeminde olmayan bir konu, bizim de gündemimizde olmaz’ dedirtebiliyorsak, 10 ay önce hararetle nasıl ağız dolusu cümleler kurduğunu görürseniz aslında bizim nerede durduğumuzu ve nasıl akıllıca ve prensipli bir süreç yönettiğimizi de görürsünüz” diye yanıt verdi.

MÜSİLAJ TOPLANTISINDA KURUM NE DEDİ

İmamoğlu, şu an rakibi olan Kurum ile bakanlık döneminde Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaja karşı ortak toplantılar yaptıklarını aktardı.

İmamoğlu, “Bu ortak toplantıların ilkinde muhtemelen benim konuşmamdan endişe etmiş olacak ki; ‘Arkadaşlar burada müsilajı tartışacağız. Ne olur Kanal İstanbul gibi başka meseleleri bu sürecin içine katmayalım’ demiştir. Yani aslında Kanal İstanbul meselesinin gerçekleşmesi halinde Marmara Denizi’nin bırakın müsilajı, öleceği nettir. Kaybolacağı, yok olacağı nettir. Ama ona rağmen böyle bir taleple toplantıyı açmıştır. Yani İstanbul meselelerine duyarlılığın önünde sayın Cumhurbaşkanı’nın ne istediği, ne istemediği, neden hoşlandığı ya da neden hoşlanmadığı onlar için daha öncelik meselesidir” dedi.

Müsilaja karşı Marmara Denizi’ni korumak için alınan kararlar kapsamında Adalar’da imar planı yapma yetkilerinin İBB’nin elinden alındığını da hatırlatan İmamoğlu “gerçekten teknik, idari ve düzenli bir İstanbul düşüncesinden ziyade ne yazık ki rant , siyaseten neye işe yarar, siyaseten kimi koruruz, nasıl daha baskı altında tutarız anlayışını temsil ederler” dedi.

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