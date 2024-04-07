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İlk eleme adayı belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İlk eleme adayı belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Nisan 2024 - 16:39

Survivor eleme adayı için yeni ada konseyi gerçekleşti. Yeni bölüme Furkan’ın sinir krizi damga vururken Acun Ilıcalı’nın ödül sürprizi oldukça merak edildi. Öte yandan bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

İlk eleme adayı belli oldu! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Sayfa 1

2024 Survivor All Star sezonunda mücadele devam ediyor. Gün geçtikçe eksilmeye devam eden takımlarda şampiyonluk adayları ön plana çıkmaya başladı. 77. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

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İlk eleme adayı belli oldu! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Sayfa 2

Yeni dokunulmazlık yarışına Furkan’ın defalarca düşmesi ardından geçirdiği sinir krizi damga vurdu.

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İlk eleme adayı belli oldu! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Sayfa 3

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununa çıkan takımlar arasından kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

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İlk eleme adayı belli oldu! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Sayfa 4

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da ilk eleme adayı YAMAN oldu.

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