İletişim Başkanlığı’ndan açıklama! Mehmet Şimşek istifa etmek istedi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz.”
GAZETECİ RECEP CANPOLAT DUYURDU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğini gazeteci Recep Canpolat sosyal medya hesabından duyurmuştu.
“Aldığım ve teyit ettiğim bir bilgi” diyen Canpolat, “Aldığım ve teyit ettiğim bir bilgiyi paylaşıyorum… Ankara’da iki hafta öncesi büyük bir kriz yaşanmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifasını CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a vermiş… Panik halinde istekleri yerine getirilerek Mehmet Şimşek’in istifası engellenmiş… Ekonomi ekibi tedirgin…” paylaşımında bulundu.