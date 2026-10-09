İki Doz Ölümcül İlaç Verildi, Ölmedi! İdam Mahkumu İlk Kez Konuştu

ABD’nin Tennessee eyaletinde idam cezasının infazı sırasında kendisine iki doz ilaç verilmesine rağmen hayatını kaybetmeyen Christa Pike’tan yeni haber geldi. 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkûm edilen 50 yaşındaki Pike’ın, hastanedeki tedavisi devam ederken yeniden konuşmaya başladığı açıklandı. Avukatları, Pike’ın infaz girişimine ilişkin çok az ayrıntıyı hatırladığını ve uyandığında şaşkınlık yaşadığını bildirdi.

Yaklaşık 200 yıl sonra Tennessee’de idam edilecek ilk kadın olması beklenen Pike’ın 30 Eylül’de gerçekleştirilen infaz girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, ABD’de geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından başlatılan inceleme sürerken mahkeme, infaz girişimine ilişkin delillerin korunmasına karar verdi.

İki Doz İlaca Rağmen Hayatta Kaldı

1995 yılında henüz 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunan Christa Pike, idam cezasına çarptırılmıştı. Tennessee’de 30 Eylül’de gerçekleştirilen infaz sırasında Pike’a iki doz ölümcül ilaç enjekte edildi. Ancak beklenen sonuç gerçekleşmedi ve hükümlü hayatını kaybetmedi.

İnfaz girişiminin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilen Pike, yoğun tıbbi müdahale gerektiren bir süreçten geçti. İlk günlerde bilincinin kapalı olduğu açıklanan mahkûmun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ise avukatlarının yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Uyandığında “Neredeyim?” Diye Sordu

BBC’nin haberine göre, Christa Pike’ın avukatı Randy Spivey, duruşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında müvekkilinin son durumunu anlattı.

Spivey, Pike’ın salı günü yeniden konuşmaya başladığını ancak infaz sırasında yaşananlara ilişkin hafızasında ciddi boşluklar bulunduğunu belirtti. Avukatın aktardığına göre Pike, bilinci yerine geldiğinde kızgın ve şaşkın bir haldeydi.

Hastanede gözlerini açtıktan sonra nerede olduğunu ve çevresindeki kişilerin kim olduğunu soran Pike’ın, yaşananları tam olarak hatırlamadığı ifade edildi.

Sağlık Durumuna İlişkin Endişe Veren Açıklama

Pike’ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten avukatları, infaz girişiminin ardından çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıktığını öne sürdü.

Avukat Randy Spivey, Pike’ın iki kolunda aşırı şişlik bulunduğunu, kollarından birinde kan pıhtısı oluştuğunu ve akciğerlerinde iltihap tespit edildiğini aktardı. Pike’ın ayrıca yutma güçlüğü yaşadığı belirtildi.

Yaşananların hükümlünün ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz bilinmediğini kaydeden Spivey, iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü dile getirdi.

Avukatları Hastanede Kelepçeli Tutulduğunu İddia Etti

Christa Pike’ın avukatlarından Luke Ihnen de müvekkilinin salı günü öğle saatlerine kadar bilinçsiz olduğunu ve iletişim kuramadığını açıkladı. Pike’ın daha sonra sınırlı biçimde konuşabildiği belirtildi.

Ihnen, müvekkilini hastanede ziyaret etmek istediklerinde iki saatten fazla bekletildiklerini söyledi. Avukatlar, Pike’ın hukuk ekibiyle kesintisiz iletişim kurabilmesi için telefon erişimine izin verilmesini talep etti.

Savunma ekibi ayrıca sağlık personelinin kelepçelerin çıkarılması yönündeki taleplerine rağmen Pike’ın ellerinden ve ayaklarından hastane yatağına bağlı tutulduğunu ileri sürdü.

Mahkeme Tüm Delillerin Korunmasını İstedi

Nashville’de görülen duruşmada Pike’ın avukatları, başarısız infaz girişimine ilişkin bütün delillerin muhafaza edilmesini talep etti. Hakim I’Ashea Myles, savunmanın talebini kabul etti.

Mahkeme ayrıca Tennessee eyaletinden, Pike’ın infaz girişiminden önceki, infaz sırasındaki ve sonrasındaki psikolojik durumuna ilişkin belgelerin sunulmasını istedi. Hakim, ilgili bilgilerin kaybolmaması veya yanlışlıkla silinmemesi için özel dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tennessee’deki Diğer İnfazlar da Durduruldu

Olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, başarısız infaz girişiminin incelenmesi için talimat verdi. Eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazların da inceleme süresince durdurulduğu bildirildi.

Christa Pike’ın avukatları, 2 Ekim’de yaptıkları açıklamada müvekkillerinin solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu duyurmuştu. Son açıklamalar ise Pike’ın yeniden konuşmaya başladığını ortaya koydu.

İnfaz girişiminin neden başarısız olduğu, uygulanan ilaçların etkisi ve yaşananların Pike’ın sağlığı üzerindeki uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili soruların yanıtı, yürütülen incelemenin ardından netleşecek.