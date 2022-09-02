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II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı!

II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı!
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02 Eylül 2022 - 12:51

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş dünyadaki tüm dengeleri geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Dünyadaki hemen tüm ülkeler geleceklerini planlarken Pasifik’te Çin’le burun buruna olan Japonya da hem komşusuna hem de Rusya’ya karşı önlem alabilmek için II. Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş hamleler yapmaya başladı…

Japonya’nın ordusu, ülkenin savaş sonrası anayasasında resmen tanınmıyor ve buna yapılan harcamalar ‘sözde’ savunma kabiliyetini artırmakla sınırlı tutuluyor.

Japonya’nın savunma bütçesi geleneksel olarak GSYİH’nın (Gayri safi yurt içi hasıla) yüzde biri civarındaydı, ancak artık savunma uzmanları bu bütçenin mutlaka artması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı

Japonya’nın aslında ‘resmi’ bir ordusu yok…

 

“JAPONYA’NIN SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRMASI ÇOK DOĞAL”

Kanazawa Teknoloji Enstitüsü’nde profesör ve Japonya’nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’nde emekli bir amiral olan Toshiyuki Ito, askeri harcamaları GSYİH’nın yüzde ikisine çıkarmanın zor olabileceğini söyledi.

Ito, AFP’ye verdiği demeçte “Bunun doğrudan beş trilyon yen’e çıkacağını hayal etmek zor” dedi.

Emekli amiral yılda fazladan iki trilyon yen daha gerçekçi bir hedef olduğunu ve Japon birlikleri için ödeme ve malzemeleri iyileştirmek için çok ihtiyaç duyulan fonları sağlayacağını söyledi ve “İnsanlara ve rutin bakıma yatırım yapmamız gerekiyor” yorumunu yaptı.

Japonya’nın savunma harcamaları son on yılda neredeyse her yıl arttı, ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve Çin’in Tayvan üzerindeki artan baskısının ardından daha fazlası için hükümete yapılan baskı arttı.

II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı

İHA, SİHA VE HİPERSONİK FÜZE

 

Başbakan Fumio Kishida, kapsamlı güncellemeler sözü verdi ve savunma bakanlığı, silahlı insansız hava araçları ve hipersonik füzeler üzerine araştırmaları içeren bir istek listesi açıkladı.

Japonya savunma bakanlığı da bu hafta içinde 40 milyar dolarlık bir bütçe talep ederek Ukrayna’daki savaşa işaret etti.

Bakanlıktan bu taleple ilgili yapılan açıklamada “Uluslararası toplum, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu zorluklarla karşı karşıya. Mevcut düzen, dünya yeni bir kriz dönemine girerken ciddi zorluklarla karşı karşıya.” İfadelerini kullandı.

II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı

‘JAPONYA ARTIK SAVUNMASIZ BİR ÜLKE’

 

Japon yetkililere göre Avrupa’da yaşananlar Hint-Pasifik bölgesinde de gerçekleşebilir…

Nisan 2023’ten itibaren, 2023 mali yıl için 5,59 trilyon yene (yani 40 milyar Dolar) ihtiyaç olduğu açıklandı. Bu, geçen yılki 5,48 trilyonluk rekor talepten mütevazı bir artış.

Ancak, hükümetin beş yıllık bir harcama taslağı da dahil olmak üzere çok sayıda savunma politikasını tamamlamasıyla birlikte nihai rakamın daha yüksek olması bekleniyor.

Bu, Japonya’yı ABD ve Çin’den sonra Hindistan’a rakip, İngiltere ve Rusya’yı geride bırakan üçüncü en büyük askeri harcama yapan ülke yapabilir.

Ancak “Japonya şu anda güçlü bir Çin’e doğrudan maruz kalan savunmasız bir ülke” yorumu yapan uzmanlara göre normal bir durum olacak.

II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı

İKTİDAR ÜZERİNDE BASKI YARATACAK

 

Başbakan Kishida, artışların vergi gelirlerine ve harcama önceliklerine göre ağırlıklandırılacağını söyleyerek henüz belirli bir hedef belirlemedi.

Askeri harcamalardaki herhangi bir artış, zaten yaşlanan ve küçülen bir nüfusla bağlantılı olarak muazzam maliyetlerle boğuşan Japonya hükümeti üzerinde daha fazla baskı oluşturacağa benziyor.

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