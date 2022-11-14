İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert yanıt! ‘Reddediyoruz…’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi’nden açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, teröristlerin operasyonla yakalandığını belirtirken “Yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçacaklardı” dedi.
“VERİLEN MESAJIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Süleyman Soylu’nun açıklaması şu şekilde:
Emniyetimiz, valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Cenazeleri kaldıracağız şimdi. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kendi Senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışmalıdır.
“YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI”
Kimseye kalleşlik yapmıyoruz, bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. Bize ne cevap verildiğini biliyoruz. Operasyonlar başarılı şekilde yakalandı.
Yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçacaklardı. Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. PYD’yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATINI AÇIKLADI
Bir bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul’a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.
TERÖRİSTİN NASIL YAKALANDIĞINI ANLATTI
Onu götüren şahsı yakalayıp, network’ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu.”