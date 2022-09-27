Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İçişleri Bakanı Soylu istifa mı etti? İlk açıklama geldi…

İçişleri Bakanı Soylu istifa mı etti? İlk açıklama geldi…
3 views
27 Eylül 2022 - 16:11
Gazeteci Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddiasına ilişkin yakın çevresinden aldığı bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklamasıMiçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklaması
O terörist CHP’nin raporunda ‘gazeteci’ çıktı! Üç vekilin imzası var…O terörist CHP’nin raporunda ‘gazeteci’ çıktı! Üç vekilin imzası var…
Halk TV’ye ve Serhan Asker’e yakışmadı! Neşet Ertaş üstünden kazanç elde etmek!Halk TV’ye ve Serhan Asker’e yakışmadı! Neşet Ertaş üstünden kazanç elde etmek!
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022 (DİYANET): Kandil Tarihleri, Hicri Ayların Başlangıç Tarihi ve tüm detaylarDİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022 (DİYANET): Kandil Tarihleri, Hicri Ayların Başlangıç Tarihi ve tüm detaylar
Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp…Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ALABORAŞK.FİLMİNİN GALASI ÖNCEKİ GÜN KANYON SİNEMADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. CEMAL HÜNAL, RUHİ SARI, ERKAN CAN, İLHAN ŞEŞEN….
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4’e katlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Batı’nın Rusya’ya yanıtı nasıl olacak? Nedir bu ‘felaket’ sonuçlar?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Celal Şengör’den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O terörist CHP’nin raporunda ‘gazeteci’ çıktı! Üç vekilin imzası var…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanı Soylu istifa mı etti? İlk açıklama geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hataların adamı Harry Maguire İngiltere – Almanya maçına da damga vurdu! Tarihin en pahalı stoperi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2,5 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Miçotakis’ten flaş sözler… Skandal Türkiye açıklamasıEylül 27, 2022-4:18 pm
Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Milli Takım’ın tarihi mağlubiyeti…Eylül 26, 2022-9:38 am
Son Dakika: Milli Takım’da Faroe Adaları mağlubiyeti şoku! Çok sert sözler…Eylül 26, 2022-9:37 am
8 soruda kredi kullanacaklara sigorta rehberiEylül 26, 2022-9:35 am
Kabine yoğun gündemle toplanıyorEylül 26, 2022-9:34 am
Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması… ‘Çözüm aşamasına geldik’Eylül 23, 2022-4:54 pm
İsmail Kartal servet istedi, rota milli takıma döndü!Eylül 23, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !