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”İbrahim’i Affettim Diyemem Ama Kızgınlığımı Yendim”

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”İbrahim’i Affettim Diyemem Ama Kızgınlığımı Yendim”
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20 Temmuz 2021 - 16:15
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Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli’nin aralarında bulunduğu ünlü isimler, Kayseri’de bir açılışta bir araya geldi.

Demet Şener: İbrahim'i affettim diyemem ama kızgınlığımı yendim
Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan’ın “Benimki sorunluydu, bitti, gitti” demesi üzerine, “Birincisi!” diyerek of çeken Demet Şener, “Ebru, benimkisi sorunluydu diyor. Sanki benimkisi değildi” dedi.

“İçinizde İbrahim Bey’e dair bir kin kaldı mı?” sorusuna da Şener, “İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta kin demeyelim de kızgınlık desek daha doğru olur. Affettim diyemesem de kızgınlığımı yendim” diye yanıt verdi.

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