İbrahim Yumaklı’dan net mesaj: Gıda güvenliğinde taviz yok!

Gıda güvenilirliği, tüketicilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da tohumun toprağa düşmesinden ürünün işlenmesine, taşınmasından tüketiciye ulaşmasına kadar üretim zincirinin her aşamasında denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak bakanlığın çalışmaları ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal da yer aldı.

“GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Gıda güvenilirliği konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Yumaklı, taklit ve tağşişle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yumaklı, “Gıda güvenilirliği bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu konuda asla taviz yok. Hepimizin çocuğu var. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünün belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok.” ifadelerini kullandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPANLARA CEZA UYGULANIYOR

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Yumaklı, bazı ürün ve firmaların neden kamuoyuna açıklandığına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Bakan Yumaklı, denetimlerin ardından gerekli yaptırımların uygulandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Şu yanlış anlaşılıyor; niye ifşa ediyorsunuz? Gereğini yapsanıza. Biz gereğini yapıyoruz. Sonra ifşa ediyoruz. Cezasını kesiyoruz. Ürününü çektiriyoruz. Suçu hangi cezaya denk gelirse. Ondan sonra da anlık bir şekilde bunları ifşa ediyoruz. En büyük ceza da o aslında.”

Üreticilerin tüketiciye sundukları ürünleri vaat ettikleri şekilde üretmek zorunda olduğunu belirten Yumaklı, markalaşmak için harcanan emek ve sermayenin taklit ve tağşişe gerekçe olamayacağını ifade etti.

PESTİSİT KULLANIMINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Tarım ve Gıdadan sorumlu üyesi Christophe Hansen ile gerçekleştirdiği görüşmede zirai ilaç kalıntısı konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Türkiye’nin son üç yılda RASFF bildirimlerinde yüzde 74’lük düşüş sağladığını belirten Yumaklı, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulandığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nde hektar başına kullanılan pestisit miktarının 3,2 kilogram, Türkiye’de ise 2,3 kilogram olduğunu aktaran Yumaklı, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

ORMAN YANGINLARINDA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yumaklı, teknolojinin imkanlarından aktif şekilde yararlandıklarını söyledi.

Yapay zeka temelli Karar Destek Sistemi sayesinde yangınların seyrinin tahmin edildiğini ve riskli bölgelerin bir hafta önceden belirlenebildiğini ifade eden Yumaklı, bu sayede ekiplerin önceden yönlendirildiğini ve koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında bölgenin ekosisteminin dikkate alındığını vurgulayan Yumaklı, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin farklı bitki örtülerine sahip olduğunu hatırlattı. Ağaçlandırma çalışmalarının bilimsel veriler doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI GELİŞTİRİLECEK

Yumaklı, savunma sanayisiyle birlikte insansız hava araçlarının orman yangınlarına doğrudan müdahale amacıyla kullanılması üzerine çalıştıklarını da açıkladı.

Mevcut durumda İHA’ların yangınların tespitinde kullanıldığını belirten Bakan Yumaklı, su atabilen ve zor coğrafyalarda görev yapabilecek insansız hava araçları geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’lerin sağladığı teknik desteğe de teşekkür etti.

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN İMAR VURGUSU

Hobi bahçeleriyle ilgili tartışmalara da değinen Yumaklı, konunun esas olarak bir imar problemi olduğunu söyledi.

Tarım arazilerinin kaçak yapılarla bozulmasını engellemek amacıyla Meclis’ten yasal düzenleme geçirildiğini hatırlatan Yumaklı, herkesin yürürlükteki kurallara uyması gerektiğini belirtti.

HAL YASASI İÇİN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Hal yasasına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Yumaklı, üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini söyledi.

Büyük satış noktalarının belirli miktarlarda ürünü doğrudan üreticiden alabilmesine yönelik bir sistem üzerinde de çalışıldığını belirten Yumaklı, bu düzenlemeyle aracıların azaltılmasının ve sözleşmeli üretimin teşvik edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

YAĞIŞ MİKTARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 76 ARTTI

İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, Türkiye’nin son su yılında son 66 yılın en yüksek yağış miktarına ulaştığını açıkladı.

Bakanın paylaştığı verilere göre, 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde ortalama yağış miktarı 741,6 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalamasının yüzde 30, geçen yılın ise yüzde 76 üzerinde kaldı.

Yumaklı, taşkınları önlemek ve kuraklığa dayanıklı tohumlar geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

HAYVANCILIKTA VERİM VE HASTALIKLARLA MÜCADELE

Hayvancılık alanındaki çalışmalara da değinen Yumaklı, 2024 yılında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası kapsamındaki adımların uygulandığını söyledi.

Hayvan sayısındaki artışın yanı sıra verimliliğe ve sürü yenilemeye odaklandıklarını belirten Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadelede de önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ari çiftliklerle ilgili Türkiye genelinde tarama başlatıldığını açıklayan Bakan Yumaklı, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ari statülerinin iptal edildiğini belirterek bu konuda tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.