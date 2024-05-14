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İbrahim Tatlıses’in torunu dedesine sitem etti: Yerin dibine batsın dünya malı

İbrahim Tatlıses’in torunu dedesine sitem etti: Yerin dibine batsın dünya malı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2024 - 9:28

Aile sorunlarıyla sık sık gündem olan İbrahim Tatlıses’in, bazı çocuklarıyla ve torunlarıyla arasında uzun zamandır sorunlar var. Son olarak oğlu Ahmet Tatlıses’i mirasından men edeceğini açıklayan Tatlıses’e bu sefer de torunundan tepki geldi.

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