İbrahim Tatlıses, oğlu ile mahkemelik oldu! “Tatlıses markasını kullanmasın”

İbrahim Tatlıses kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile “Tatlıses’ markası için davalık oldu.
Akşam gazetesinden Neslihan Keskin’in haberine göre, İbrahim Tatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile yeniden mahkemelik oldu.
Sanatçı bu kez oğluyla ‘Tatlıses’ markası için karşı karşıya geldi.
İbrahim Tatlıses, kendine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mağaza açtığı iddiasıyla Ahmet Tatlıses’e dava açtı.
İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses’in tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti.
Dilekçede, “Ahmet Tatlıses’in müvekkile ait ‘Tatlıses’ markasına yönelik haksız tecavüzünün tespitini, önlenmesini ve durdurulmasını istiyoruz. Ahmet Tatlıses’in ‘Tatlıses’ markasını hiçbir şekilde kullanmamasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.