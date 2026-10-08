İBB Soruşturmasında Kritik Karar! 16 Ay Sonra 5 Sanık Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan ve ana İBB iddianamesinde sanıklar arasında yer almayan 6 kişi, haklarında hazırlanan ayrı iddianamenin ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, tutuklu 6 sanıktan 5’inin tahliyesine karar verdi. Fikri Murat Demir’in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ana iddianamede yer almamışlardı

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 20 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen operasyonun ardından bazı şüpheliler gözaltına alınmış, 22 Mayıs’ta ise tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de bulunduğu 6 kişi, daha sonra hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık ana İBB iddianamesinde sanıklar arasında gösterilmedi.

Söz konusu isimlerin ana dosyada yer almaması, soruşturmanın farklı bir dosya üzerinden ilerlemesine neden oldu.

Tutukluların bir bölümü 4 Aralık 2025’te gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın yaptığı itiraz sonucunda bazı isimler yeniden tutuklanmıştı.

Ayrı iddianame hazırlandı

Ana soruşturma dosyasından ayrılan bölümle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde ayrı bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen bazı ihalelere ilişkin iddialar yer aldı.

Sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, dosyada “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları bulunuyor.

Yaklaşık 16 ay sonra hakim karşısına çıktılar

Ayrı iddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mayıs 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sanıklar, yaklaşık 16 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkarak haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını yaptı.

Duruşmanın ardından mahkeme, tutukluluk durumlarını ayrı ayrı değerlendirdi.

5 kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Onur Gülin, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan’ın tahliyesine karar verdi.

Böylece ayrı iddianame kapsamında yargılanan 6 tutukludan 5’i, davanın ilk duruşmasının ardından özgürlüğüne kavuşmuş oldu.

Mahkeme, Fikri Murat Demir açısından ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dava süreci devam edecek

İBB soruşturmasının ana dosyasında sanık olarak yer almayan 6 isim hakkındaki ayrı dava, ilk duruşmanın ardından da devam edecek.

Mahkemenin verdiği tahliye kararları dosyanın tutukluluk süreci açısından önemli bir gelişme olarak kayda geçerken, Fikri Murat Demir’in tutukluluk durumunun ise ilerleyen duruşmalarda yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.

Davanın bundan sonraki aşamasında sanıkların savunmaları, dosyadaki deliller ve iddianamede yer alan suçlamalar üzerinden yargılamanın sürdürülmesi bekleniyor.