Hülya Avşar’ın miras sözleri olay oldu! Demet Akalın’dan olay yorum

Hülya Avşar’ın miras paylaşımına ilişkin açıklamaları, Demet Akalın ile arasında görüş ayrılığına neden oldu. Ünlü isimlerin vefatlarının ardından aileleri arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarını değerlendiren Avşar’ın sözlerine Akalın’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar’a, ünlü isimlerin ölümünün ardından gündeme gelen miras kavgaları soruldu. Miras paylaşımının önceden planlanması gerektiğini savunan Avşar, özellikle varlıklı kişilerin mal varlıklarını hayattayken adil bir şekilde paylaştırmasının aile içindeki anlaşmazlıkları önleyebileceğini dile getirdi.

Hülya Avşar’dan miras paylaşımı açıklaması

Miras konusunda herkesin hakkının gözetilmesi gerektiğini belirten Hülya Avşar, bir aile üyesine fazla, diğerine daha az pay bırakılmasının ya da bir kişinin tamamen mirastan mahrum edilmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Avşar, “Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek, aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, miras konusundaki kararların hukuki açıdan da güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Vasiyetin resmî işlemlerinin tamamlanarak avukata teslim edilmesini öneren Avşar, “Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. ‘İşte bu benim vasiyetim’ diyeceksin” dedi.

Demet Akalın’dan dikkat çeken yanıt

Hülya Avşar’ın miras paylaşımıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Demet Akalın ise Avşar’ın sözlerinin yer aldığı videonun altına yaptığı yorumla kendi görüşünü ortaya koydu.

Akalın, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm. Bana ‘Aç mısın, tok musun?’ soran oldu mu ki…” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın bu sözleri, mirasın hayattayken paylaşılması konusundaki farklı bakış açılarını yeniden gündeme taşıdı. Hülya Avşar’ın aile içinde adil paylaşım ve hukuki güvence vurgusuna karşılık Akalın’ın yorumu, sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.