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Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Şubat 2024 - 11:45

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Sosyal medyayı salladı

Güzelliği ve formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak yılbaşında filtreli ekran görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum” diyerek de adından söz ettiren Hülya Avşar sosyal medyayı salladı.

60 yaşındaki Hülya Avşar iddialı bir elbise giydi. Göğsünün tekini açıkta bıraktığı elbisesiyle poz veren Avşar kızı ezber bozdu.

Hülya Avşar göğsünün açıkta kalan kısmını eliyle kapatarak poz verince sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Kimi “Kadın yıllara meydan okuyor” derken kimi “Ne gerek var bu pozlara” dedi.

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