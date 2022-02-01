Hülya Avşar  promosyon kurbanı oldu !

Bir Magazin Ş efi ile iyi dost olduğunu öğrendim Hülya Avşar Cemal Güzelci’yi nereden tanır tanımaz bilemem ama öğrendiğim kadarı ile bu tanışmayı yapan bir magazinci ismi bende ama hayır derse kendisinin adının yazacağım. K endisini uyaracağım, çalıştığı gazetesinin yayın yönetmenin arayacağım böyle gazetecilik olmaz. Hülya Avşar gibi sanatçı promasyon olarak kullanmak hiç hoş değil bu yüzden magazin basın için neler konuşuluyor, bu arkadaş reklam için her ş eyi yapan birisi bunun ben çok iyi biliyorum.

Mesleğimizi kötü kullanan kim olursa olsun iki elim yakasında olacak!