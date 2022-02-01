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Hülya Avşar  promosyon kurbanı oldu !

Hülya Avşar  promosyon kurbanı oldu !
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23 Şubat 2022 - 19:03

Hülya Avşar promosyon kurbanı oldu !

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar yeni sevgilisi ile yakalandı. Gündeme bomba gibi düşen haber Günaydın gazetesinde özel haber olarak yayınlandı. Hülya Avşar’ın beraber görüntülendiği isim Cemal Güzelci!

Hakkında edinilen bilgilere göre Cemal Güzelci uzun yıllar deri sektöründe faaliyet vermiş, reklam çekimleri için dünyaca ünlü aktörü İstanbul ‘a getirmiş tüm medya da haber oldu. Tüm medya da haber olmasının sebebi dünyaca ünlü aktör haber olacak bir durumu olduğundan kendisine ben destek oldum. Cemal bey in abisi ailemden biriyle evli olduğu için kendisine yardımcı oldum.

Bu kadar reklam düşkünü olduğunu bilmiyordum!

Cemal Güzelci’nin  abisi bizim aileden  birisi ile evli olduğu için kendisine bu haberdir diyerek yardımcı oldum keşke olmasaydım bu çapkın arkadaş bir arada benim birlikte  Deniz Akkaya iş teklifi de bulundu.

Deride çocuk markası yaratmak için.. sağ olsun Deniz beni kırmayarak iş yemeğine katıldı. Ulusta Sanset de yedik iş konuştuk ve çıkışta bir gazeteci kapıda Deniz  ve Cemal’in fotoğraflarını çekti.

Bende  çeken çocuğa” niye çektin bu iş yemeği bari doğru bir haber yaparsın” diye bilgi verdim çocuk hiç aldırmadan gitti. Bende Deniz Akkaya’yı gönderdim ve Cemal ile birlikte ayrıldık daha sonra Deniz  Akkaya yeni sevgilisi ile  yakalandı diye haber çıktı. Ben müdürü aradım haberin doğrusu anlattım ama bu gazetecinin  neden böyle yaptığını öğrenmeye çalıştım ve  işin gerçeği ortaya çıktı. 

Muhabiri oraya Cemal Güzelci çağırtmış!

Yemeğe gitmeden Cemal  muhabir şefi ile görüşmüş Deniz Akkaya ile yemek yiyeceğini söyleyerek haber yaptırdığını öğrendim tabi ki kendisi ile bütün diyaloğumu  kesip abisi ile konuştum. Ailesinden büyük tepki aldı. Bu arkadaş bizim televizyon programı yaptığında  kanala gelmişti  orada  Özlem Yıldız ile tanıştı ona da katolog çekimleri için anlaşmıştı tabi ki böyle birer çekim olmadı Özlem’i telefonla arayıp taciz ettiğini öğrendim. Kendisini arayıp kızdım bir daha böyle bir şey duyarsam seni rezil ederim dedim ve bunları  konuştuktan sonra  görüşmedik.
Bir Magazin Şefi ile  iyi dost olduğunu öğrendim Hülya Avşar Cemal Güzelci’yi nereden tanır tanımaz bilemem  ama öğrendiğim kadarı ile bu tanışmayı yapan bir magazinci  ismi bende ama hayır derse kendisinin adının yazacağım. Kendisini uyaracağım, çalıştığı gazetesinin yayın yönetmenin arayacağım böyle gazetecilik olmaz. Hülya Avşar gibi  sanatçı  promasyon olarak kullanmak hiç hoş değil bu yüzden magazin basın için neler konuşuluyor, bu arkadaş reklam için her şeyi yapan birisi  bunun ben çok iyi biliyorum.
Mesleğimizi kötü kullanan kim olursa olsun iki elim yakasında olacak!
Bu tür Playboy geçinen  birçok kişi tanıdım ama böyle birisini hiç tanımadım, adam kullanarak neler yapıyorlar ..

Ben dürüstçe  söyledim bu konuda Deniz Akkaya iyi biliyor bu adam için yazı yazdım,  adam işi için  reklam kullanmak için neler yapıyor ama Avşar kızı nasıl bir tongaya  düştüğünü biliyorum bu gazeteci arkadaş aynı zamanda magazin yöneticiliği yapıyor kendisini uyaracağım gerekirse adının yazacağım bunu bilsinler.
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