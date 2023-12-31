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Hugo Lloris, 11 yıl sonra Tottenham’a veda etti: Yeni takımı belli oldu!

Hugo Lloris, 11 yıl sonra Tottenham’a veda etti: Yeni takımı belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Aralık 2023 - 12:43

Tottenham’ın kalesini koruyan ve 9 yıldır da kaptanlığını yapan oyuncusu Hugo Lloris, 11 yıl sonra veda etti.

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