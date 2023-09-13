Hırvatlara, Türkiye maçı öncesinde soruşturma!

UEFA, Hırvatistan-Türkiye maçı öncesinde soruşturma başlattı. Hırvat taraftarların Letonya maçında açtığı bayrak, Türkiye maçının seyircisiz oynanmasına neden olabilir.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 8 Eylül’de Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde Letonya ile yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu karşılaşmasında, bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı taşıdığı gerekçesiyle Hırvatistan Futbol Federasyonu’na (HNS) disiplin soruşturması başlattı.

HNS, yaptığı açıklamada, “Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim’de.” ifadelerini kullandı.

HNS, daha önce Hırvat taraftarlarının separatist davranışlar sergilediği için denetim altında olduğunu hatırlattı. Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE), Hırvat taraftarlar arasında milliyetçi bayrak taşıyan kişilerin tespit edildiğini belirtti ve “İlk yarının sonunda 2 kişinin söz konusu bayrağı kaldırdığı tespit ediliyor ve güvenlik güçlerine teslim ediliyorlar. HNS de olayın ardından hemen mahkeme sürecini başlattı ve UEFA’ya ilgili kişilerin cezalandırılacağını iletti.”açıklamasında bulundu.

Ayrıca, HNS’nin açıklamasında,“söz konusu bayrağın stada sokulmasında üçüncü bir kişinin de yardımcı olduğu tespit edildi ve ‘Ne yazık ki 3 kişinin olumsuz davranışı nedeniyle o gün karşılaşmayı izleyen tüm taraftarlar da olumsuz etkilendi.’denildi.”

UEFA, geçmişte de Yunanistan’ın AEK ve Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımları arasında yaşanan ve bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle, Dinamo Zagreb taraftarlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasaklamıştı.

8 Ağustos’ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi, AEK ve Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

HIRVATİSTAN’IN SIRADAKİ MAÇI TÜRKİYE İLE

Hırvatistan, kendi sahasında oynayacağı bir sonraki maçta Türkiye’yi ağırlayacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak mücadele, hem Türkiye hem de Hırvatistan açısında büyük öneme sahip.