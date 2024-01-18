Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.

Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
18 Ocak 2024 - 11:14
Uzun süredir takım çalıştırmayan Hikmet Karaman Süper Lig’e dönüyor. Karaman’la görüşmelerin başladığı belirtildi.

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden biri olan Hikmet Karaman, 2022’de Kayserispor’dan ayrıldıktan sonra çalışmıyordu.

Karaman’ın geri dönüş için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor’un ligde aldığı kötü sonuçlardan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzincanspor’a elenmesinin ardından takımın başına Hikmet Karaman’ı geçirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Karaman’ın yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt verdiği, sözleşme imzalamak için Adana’ya davet edildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştüBakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü

Adana’da yapılacak son görüşmenin ardından Karaman’ın büyük olasılıkla imzayı atacağı ve göreve başlayacağı bildirildi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştüBakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü
Askeri alandaki kaçak kazıya baskınAskeri alandaki kaçak kazıya baskın
Ümraniye’de 4 katlı bina çöktü!Ümraniye’de 4 katlı bina çöktü!
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandıÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ataşehir’de korkutan yangınAtaşehir’de korkutan yangın
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !