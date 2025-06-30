Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na Tepki: “Böyle Beyanat Verenlerle Görüşmem”

Eski Dışişleri Bakanı ve CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bıraktığım yerden devam edeceğim” şeklindeki sözlerine dikkat çeken bir çıkış yaptı.

CHP’de kurultay süreci devam ederken, partinin önemli isimlerinden Hikmet Çetin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çetin, “Kılıçdaroğlu’yla görüşmedim. Çünkü bana göre hâlâ ‘Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim’ diyor. Böyle beyanat verenlerle görüşmenin bir faydası olacağını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Çetin, yerel seçimlerde CHP’nin uzun yıllar sonra birinci parti olduğunu hatırlatarak, “İlk defa iktidara gelmek üzereyken herkes bekliyor.” dedi.

Çetin ayrıca, ekonomik kriz, adalet sistemi ve dış politikada yaşanan sorunlara işaret ederek, CHP’nin tüm muhalefet partilerini çevresinde toplaması gerektiğini vurguladı. Partide birlik sağlanmadığı sürece, bu durumun sadece iktidar partisine yarayacağı uyarısında bulundu.