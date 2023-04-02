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Hikayenin sonuna geliyoruz

Hikayenin sonuna geliyoruz
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02 Nisan 2023 - 16:50

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın Muzo’su Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme’de görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte Yemek yiyen ünlü oyuncu, reyting rekortmeni dizide hikâyede finale yaklaştıklarını söyledi. Enis Arıkan, “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” diye konuştu.

 

Hikayenin sonuna geliyoruz

 

Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Enis Arıkan, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketiyle ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.”

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