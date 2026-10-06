Hayranları Endişelenmişti! İbrahim Tatlıses’in Sağlık Durumu Belli Oldu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleri hayranlarını endişelendirmişti. Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili merak edilen sorulara eski eşi Ayşegül Yıldız yanıt verdi. Yıldız, sanatçının fizik tedavisinin devam ettiğini ve tedavi sürecini büyük bir azimle sürdürdüğünü söyledi.

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, son dönemde sağlık durumuyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüleri, hayranları arasında endişeye neden olurken Tatlıses’in sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.

Tatlıses’in tedavi süreciyle ilgili açıklama ise eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’in fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Yıldız, sanatçının tedavisine oldukça kararlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Tatlıses’in mücadeleci kişiliğine dikkat çeken Yıldız, sanatçıyı yakından tanıdığını belirterek onun güçlü karakterine vurgu yaptı.

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İbrahim Bey’in fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleli insanlardan biri ve gerçekten çok güçlü bir karakter. İbrahim Bey’i hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Valla çok azimli bir şekilde fizik tedavileri devam ediyor.”

“SAĞLIĞI AYNI”

İbrahim Tatlıses’in mevcut sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Ayşegül Yıldız, sanatçının durumunda olumsuz yönde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yıldız, Tatlıses’in sağlık durumunun aynı olduğunu belirterek geleceğe ilişkin umutlu konuştu.

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, “Sağlığı aynı. Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI MERAKLA TAKİP EDİYOR

İbrahim Tatlıses’in son görüntülerinin ardından sosyal medyada çok sayıda hayranı sanatçının sağlık durumunu merak etmişti. Tatlıses’in fizik tedavisinin sürdüğünün açıklanmasıyla birlikte gözler tedavi sürecine çevrildi.

Yıllardır Türk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Tatlıses, sağlık sorunlarına rağmen sahne çalışmalarını ve müzik kariyerini sürdürmesiyle de sık sık gündeme geliyor.

Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarıyla birlikte Tatlıses’in tedavi sürecinin devam ettiği ve sağlık durumunda olumsuz bir değişiklik bulunmadığı yönündeki bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış oldu.