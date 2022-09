“HAYAT BUGÜN”ÜN OKUMA PROVASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Show TV’de yakında ekrana gelecek, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCU niversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam‘ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün başrol oyuncuları ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Başarılı oyuncular; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un buluştuğu projenin provalarının en büyük sürprizi ise ‘New Amsterdam’ dizisinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını üstlenen David Schulner’in Los Angeles’tan gelerek, bizzat toplantılara katılması oldu. Oyuncularla tanışan, karakterler ve senaryo üzerine kreatif ekip ile 4 gün boyunca toplantılar yapan David Schulner; milyonların severek izlediği medikal drama serisi ‘New Amsterdam’ın ilk uluslararası uyarlaması olan Hayat Bugün’e dair heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi;

“03 Medya ve Hayat Bugün‘ün arkasındaki yetenekli ekiple çalışmaktan daha mutlu olamazdım. New Amsterdam’ın zorluklarla gelen iyimserliğini içselleştirip, başarıyla adapte ettiler. Türk televizyon izleyicilerini gerçek bir şölen bekliyor” David Schulner ekip ile geçirdiği zamanı harika olarak nitelendirdi ve ‘6 yıl önce projeyi yaratırken duyduğum heyecanı sizlerle birlikte tekrar yaşadım’ diyerek Türkiye’den ayrıldı.

NBCUniversal Formats Format Satış ve Yapım Kıdemli Başkan Yardımcısı Ana Langenberg’in ekibe ulaşan mesajı ise şöyleydi ,‘New Amsterdam’ın ilk uluslararası uyarlamasını yapmak için 03 Medya ile işbirliği yapmaktan çok mutluyuz. Hayat Bugün’ü David Schulner ile birlikte Türk izleyicisinin yerel ve kültürel değerlerini dikkate alarak ve orijinaline sadık kalarak hayata geçireceğiz.

Hayat Bugün’de; Ulaş Tuna Astepe; “Dr. Barış Güvener” (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü; “Dr. Suzan Mayer” (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel; “Dr. Aras Demirci” (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir; “Dr. Derin Nalbantoğlu” (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen; “Dr. Andaç Sağlam” (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol “Dr. Ali Haydar Oruçov” (Dr. Vijay Kapoor) karakterlerine hayat verecekler.

‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer’ın “On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm” adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı. Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Schulner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton da bulunuyor. Orijinal seri, Mount Moriah, Pico Creek Productions ve NBC için Universal Studio Group’un bir bölümü olan Universal Television tarafından üretildi.

İlk orijinal uyarlama olan Hayat Bugün’ün senaryo uyarlamasını Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alırken, yönetmenliğini Çiğdem Bozali üstlenecek.

‘Hayat Bugün’ güçlü hikayesi ve heyecan verici kadrosu ile çok yakında SHOW TV’de ekranlarında olacak.