Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

“HAYAT BUGÜN”ÜN OKUMA PROVASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ!

“HAYAT BUGÜN”ÜN OKUMA PROVASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ!
4 views
07 Eylül 2022 - 15:05

 Show TV’de yakında ekrana gelecek, yapımını  O3 Medya’nın üstlendiği, NBCU niversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi  ‘New Amsterdam‘ın uluslararası ilk  uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün  başrol oyuncuları ilk kez okuma provasında  bir araya geldi. Başarılı oyuncular; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un buluştuğu projenin provalarının en büyük sürprizi ise ‘New Amsterdam’ dizisinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını üstlenen David Schulner’in Los Angeles’tan gelerek, bizzat toplantılara katılması oldu. Oyuncularla tanışan, karakterler ve senaryo üzerine kreatif ekip ile 4 gün boyunca toplantılar yapan David Schulner; milyonların severek izlediği medikal drama serisi ‘New Amsterdam’ın ilk uluslararası uyarlaması olan Hayat Bugün’e dair heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi;

 

03 Medya ve Hayat Bugün‘ün arkasındaki yetenekli ekiple çalışmaktan daha mutlu olamazdım. New Amsterdam’ın zorluklarla gelen iyimserliğini içselleştirip, başarıyla adapte ettiler. Türk  televizyon izleyicilerini gerçek bir şölen bekliyor” David Schulner ekip ile geçirdiği zamanı harika olarak nitelendirdi ve ‘6 yıl önce projeyi yaratırken duyduğum heyecanı sizlerle birlikte tekrar yaşadım’ diyerek Türkiye’den ayrıldı.

 

NBCUniversal Formats Format Satış ve Yapım Kıdemli Başkan Yardımcısı Ana Langenberg’in ekibe ulaşan mesajı ise  şöyleydi ,‘New Amsterdam’ın ilk uluslararası uyarlamasını yapmak için 03 Medya ile işbirliği yapmaktan çok mutluyuz. Hayat Bugün’ü David Schulner ile birlikte Türk izleyicisinin yerel ve kültürel değerlerini dikkate alarak ve orijinaline sadık kalarak hayata geçireceğiz.

 

Hayat Bugün’de; Ulaş Tuna Astepe; “Dr. Barış Güvener” (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü; “Dr. Suzan Mayer” (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel; “Dr. Aras Demirci” (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir; “Dr. Derin Nalbantoğlu” (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen; “Dr. Andaç Sağlam” (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol “Dr. Ali Haydar Oruçov” (Dr. Vijay Kapoor) karakterlerine hayat verecekler.

‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer’ın “On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm” adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı. Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Schulner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton da bulunuyor. Orijinal seri, Mount Moriah, Pico Creek Productions ve NBC için Universal Studio Group’un bir bölümü olan Universal Television tarafından üretildi.

 

İlk orijinal uyarlama olan Hayat Bugün’ün senaryo uyarlamasını Ayça Üzüm ve Cansu Çoban kaleme alırken, yönetmenliğini Çiğdem Bozali üstlenecek.

 

‘Hayat Bugün’ güçlü hikayesi ve heyecan verici kadrosu ile çok yakında SHOW TV’de ekranlarında olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökhan Güney’den gelini Ece Güney’in iddiasına cevap!Gökhan Güney’den gelini Ece Güney’in iddiasına cevap!
Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandıEbru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı
Cihangir’de akşam yemeği! Ünlü yönetmen Orhan Oğuz Arka Sokaklar’ın genç oyuncusuyla görüntülendiCihangir’de akşam yemeği! Ünlü yönetmen Orhan Oğuz Arka Sokaklar’ın genç oyuncusuyla görüntülendi
Merve Dizdar’dan aylar sonra şoke eden itiraf! Boşanma hakkında ilk kez konuştu…Merve Dizdar’dan aylar sonra şoke eden itiraf! Boşanma hakkında ilk kez konuştu…
Şeyma Subaşı’na sevgilisinden olay jest! Ağızları açık bıraktı…Şeyma Subaşı’na sevgilisinden olay jest! Ağızları açık bıraktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ’lu yeni karelerle “Mavi Hemp Denim” tanıtıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy İzmir Fuar konseri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“HAYAT BUGÜN”ÜN OKUMA PROVASINDA BÜYÜK SÜRPRİZ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya tahminini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan Güney’den gelini Ece Güney’in iddiasına cevap!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Prestij Meselesi’ filmine bomba oyuncu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikkat Çeken Mansur Yavaş İddiası: Uzlaşma Olursa Aday Olurum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suriyelilerin sosyal medyada başlattığı kampanya Özdağ’ı çileden çıkardı: “Canınız cehenneme”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cihangir’de akşam yemeği! Ünlü yönetmen Orhan Oğuz Arka Sokaklar’ın genç oyuncusuyla görüntülendi
SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıEylül 7, 2022-9:56 am
EuroBasket’te skandal! Furkan Korkmaz’a koridorda saldırı ve bir değil iki kural hatası…Eylül 5, 2022-10:03 am
ABD’de uçak kazası! Zamana karşı yarış… 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldıEylül 5, 2022-10:01 am
Benzin ve motorine indirim geliyorEylül 1, 2022-2:36 pm
GSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2022! Pgm.gsb.gov.tr kura sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı? Temizlik personeli kura sonucuEylül 1, 2022-10:38 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte Kandilli 1 Eylül son dakika deprem listesiEylül 1, 2022-10:08 am
AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde bir deprem dahaAğustos 31, 2022-5:25 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !