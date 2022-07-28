Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Türkiye genelinde çarşamba günü sıcak ve nemli hava bunaltıcı etkisini gösterirken, bugün için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık