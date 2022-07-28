Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Türkiye genelinde çarşamba günü sıcak ve nemli hava bunaltıcı etkisini gösterirken, bugün için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık