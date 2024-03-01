Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…

Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
28 Ekim 2024 - 17:15

KKTC’de bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, “Kaybettiğimiz bebeğimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.

ETİKETLER

#kktc #yenidoğan #bebek #entübe #alkol

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!
Çin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalıÇin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalı
Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…
Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’
Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen’i yıkan ölüm haberi! Kalp krizi geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İflas eden esnaf sayısı 2.5 milyona ulaştı! İlk 9 ayda konkordato patlaması…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Hadise’nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! “Çok pavyon annecim”
SON DAKİKA HABERLERİ
Gülşen’i yıkan ölüm haberi! Kalp krizi geçirdiEkim 28, 2024-5:18 pm
Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!Ekim 28, 2024-4:47 pm
İflas eden esnaf sayısı 2.5 milyona ulaştı! İlk 9 ayda konkordato patlaması…Ekim 28, 2024-4:36 pm
Son dakika…Orta Doğu diken üstünde: Şimdi tüm gözler İran’da! Mısır’ın teklifine Netanyahu’dan ret…Ekim 28, 2024-11:58 am
Okan Buruk, apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırıldıEkim 25, 2024-4:07 pm
Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu! Oralarda kat kat giyinmeden yaşanmıyor…Ekim 25, 2024-3:54 pm
İspanyol gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumuEkim 25, 2024-3:51 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !