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Harry Kane teklifi kabul etti! Çılgın rakama dünya devine gidiyor

Harry Kane teklifi kabul etti! Çılgın rakama dünya devine gidiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ağustos 2023 - 16:23

İngiliz ekibi Tottenham’da forma giyen Harry Kane’in transferi için Bayern Münih 100 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

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