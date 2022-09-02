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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi…

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi…
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02 Eylül 2022 - 15:49
Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Peki hangi ülkelerin nükleer silahı var? İşte en çok nükleer silaha sahip ülkeler…

Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 1

Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 2

Peki hangi ülkelerin nükleer silahı var?

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 3

İşte Business Insider’a göre ülkelerin nükleer güçleri…

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 4

Ülke: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 5

60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 6

Ülke: İsrail

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 7

80 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 8

Ülke: Hindistan

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 9

130 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 10

Ülke: Pakistan

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 11

140 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 12

Ülke: İngiltere

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 13

215 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 14

Ülke: Çin

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 15

270 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 16

Ülke: Fransa

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 17

300 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 18

Ülke: ABD

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 19

6800 nükleer bomba

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 20

Ülke: Rusya

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Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi… - Sayfa 21

7000 nükleer bomba

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