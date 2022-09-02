Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Liste güncellendi…

Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.
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Peki hangi ülkelerin nükleer silahı var?
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İşte Business Insider’a göre ülkelerin nükleer güçleri…
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Ülke: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
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60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor
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Ülke: İsrail
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80 nükleer bomba
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Ülke: Hindistan
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130 nükleer bomba
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Ülke: Pakistan
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140 nükleer bomba
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Ülke: İngiltere
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215 nükleer bomba
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Ülke: Çin
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270 nükleer bomba
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Ülke: Fransa
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300 nükleer bomba
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Ülke: ABD
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6800 nükleer bomba
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Ülke: Rusya
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7000 nükleer bomba