Hande Yener’den Kuruçeşme Açıkhava’da ‘Afrodizyak’ etkisi

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Hande Yener, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak unutulmaz sahne şovu ile izleyicileri büyüledi. Hakan Akkaya tarafından hazırlanan iki siyah kostümle ikonik tarzını yansıtan ünlü pop yıldızı, dünya starlarını aratmayan tarzı ile ayakta alkışlandı.

Koreografisi, sesi ve görsel şöleni ile büyüleyen pop müziğin yeni jenerasyon divası olarak işaret edilen Hande Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık üç ay boyunca dans provası yapan Yener, dans şovu ile de büyüledi. Dansçıların için 50 parçadan oluşan styling çalışması yapıldı.

YAPAY ZEKALI DEV KONSER

Teknolojinin sanatla buluştuğu dev Kuruçeşme konserinde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları konser öncesinde dev ekranlarda seyirciyi karşılamasıyla dikkat çekerken, bir ilke imza atıldı. Kuruçeşme Açıkhava’ya dünyaca ünlü starların konserlerinde kullandığı yönetmenliğini Selim Akar’ın yaptığı konser açılış teaser’ı ile Hande Yener yenilikçi tarzı ile izleyicilerin büyük tezahüratı ile konserin açılışını yaptı.

AÇILIŞI ‘ÇATLA’ PARÇASIYLA YAPTI

‘Afrodizyak’ isimli yeni albümünü çıkaran Yener, konserin açılışını söz ve müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi sevgilisi Misha’ya ait ‘Çatla’ isimli şarkıyla yaptı. Konserinde Afrodizyak albümden ‘Vazgeçtim’, ‘Havale’, ‘Öp Beni’, ‘Hop Hop’, ‘Hoşça kal’, ‘Yara’ şarkılarını seslendirdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Dünyaca ünlü dizi ‘Game Of Thrones’un Kıbrıs asıllı İngiliz oyuncusu Tamer Hassan, yeğeni Genco Ecer’i ve Hande Yener’i izlemek için Kuruçeşme’ye geldi. Şafak Sezer, Tammer Hasan, Genco Ecer konserde objektiflere poz verdi. Ünlü ressam Berfin Uluman ve Şükriye Tutkun da izleyenler arasındaydı.

MİSHA İLE AŞK DÜETİ

Söz & Müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi Misha’ya ait olan Vazgeçtim şarkısında sevgilisi Misha ile düet yapan Hande Yener, Kuruçeşme Sahnesi’nde parçayı birlikte seslendirdi. Hande Yener, “Afrodizyak albümünün müzik direktörünü ayrıca sevgilimi sahneye davet ediyorum. Sahneye çıkmayı çok sevmiyor ama artık onunla birçok sahnede bizi göreceksiniz. İyi ki hayatımdasın beni üzmediğin için çok teşekkür ederim” dedi.

“SENDEN BİR TANE DAHA YOK”

Genco Ecer, önünüzdeki aylarda çıkacak olan yeni şarkısı ‘Of Of’u seslendirerek sürpriz yaptı. Genco Ecer, sahnede “Bir gecede müzik hayatıma giren mucizenin ismi Hande Yener. Senden bir tane daha yok. Hande Yener, Misha ben iyi bir ekip olduk” şeklinde konuştu. İkili, sahnede bu tanışmalarına vesile olan Selim Akar’da teşekkür etti.

“10 SENEDİR ŞARKI YAZAMAMA DURUMUMU KIRDIM”

Büyük yorumcu kimliğinin yanında ilk defa kendi imzasıyla sözlerini yazdığı ‘Belki’ ve ‘Öp Beni’ şarkılarıyla büyük beğeni alan ünlü pop ikonu, bu şarkıları hangi duygularla kaleme aldığının, “10 senedir şarkı yazamama durumumu Afrodizyak albümümde kırdım. Bu albümün benim için önemi çok büyük” sözleriyle ifade etti.

KAYNAK: www.milliyet.com.tr