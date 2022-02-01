Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve çok konuşulan dansıyla gündem olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan takipçilerine özel yeni bir paylaşım geldi. Ünlü spiker, taytını giyip spor yaparken fotoğraf çekildi. Sarıoğlu’nun yaptığı paylaşımda ‘heykel’ benzetmesinde bulunması ise dikkat çekti.