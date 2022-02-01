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Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”

Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”
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29 Mart 2022 - 11:59

Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve çok konuşulan dansıyla gündem olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan takipçilerine özel yeni bir paylaşım geldi. Ünlü spiker, taytını giyip spor yaparken fotoğraf çekildi. Sarıoğlu’nun yaptığı paylaşımda ‘heykel’ benzetmesinde bulunması ise dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 1

Geçtiğimiz dönemlerde spikerlik yaparken kişisel hesabından paylaşmış olduğu oryantal dansı sebebiyle işinden olmuş olan Hande Sarıoğlu, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 2

Yaptığı Youtube programlarıyla öne çıkan isim Türkiye’deki en büyük sorunun cinsellik olduğunu dile getirmişti.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 3

”Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks.” ifadesiyle dikkat çeken Sarıoğlu, “Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin ‘meme’ diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi.” cümleleriyle gündem olmuştu.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 4

GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR KIYAFETİ OLAY OLDU

Hande Sarıoğlu, bu kez spor yaparken çektiği pozuyla olay oldu.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 5

Sarıoğlu, ayna karşısında tayt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle poz vererek takipçileriyle paylaştı.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 6

“EVE HEYKEL ALDIM, LİNKLİYORUM”

Ünlü spiker paylaşımında kendisini heykele benzeterek “Eve heykel aldım, linkliyorum” notunu düştü.

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 7

İşte Sarıoğlu’nun o paylaşımı…

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 8

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 9

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 10

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 11

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 12

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 13

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 14

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 15

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 16

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 17

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 18

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 19

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 20

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 21

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 22

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 23

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 24

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 25

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 26

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 27

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 28

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Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum" - Sayfa 29
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