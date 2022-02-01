Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”

Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”
Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve çok konuşulan dansıyla gündem olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan takipçilerine özel yeni bir paylaşım geldi. Ünlü spiker, taytını giyip spor yaparken fotoğraf çekildi. Sarıoğlu’nun yaptığı paylaşımda ‘heykel’ benzetmesinde bulunması ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz dönemlerde spikerlik yaparken kişisel hesabından paylaşmış olduğu oryantal dansı sebebiyle işinden olmuş olan Hande Sarıoğlu, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.
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Yaptığı Youtube programlarıyla öne çıkan isim Türkiye’deki en büyük sorunun cinsellik olduğunu dile getirmişti.
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”Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks.” ifadesiyle dikkat çeken Sarıoğlu, “Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin ‘meme’ diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi.” cümleleriyle gündem olmuştu.
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GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR KIYAFETİ OLAY OLDU
Hande Sarıoğlu, bu kez spor yaparken çektiği pozuyla olay oldu.
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Sarıoğlu, ayna karşısında tayt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle poz vererek takipçileriyle paylaştı.
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“EVE HEYKEL ALDIM, LİNKLİYORUM”
Ünlü spiker paylaşımında kendisini heykele benzeterek “Eve heykel aldım, linkliyorum” notunu düştü.
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İşte Sarıoğlu’nun o paylaşımı…
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