Hande Erçel’in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı

Lüks paylaşımları ile dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, bu kez VIP minibüsten fotoğraflar yayınladı.

Hande Erçel son dönemlerde magazinin en popüler isimlerinden biri… Tartışılan oyunculuk performansı, Hakan Sabancı’yla yaşadığı aşk ve Instagram’daki lüks paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyor.

Geçen hafta ‘Great Gatsby’ konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram’da “En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum” sözleriyle kutlamıştı.