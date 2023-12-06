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Hande Erçel’in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı

Hande Erçel’in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Aralık 2023 - 16:12

Lüks paylaşımları ile dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, bu kez VIP minibüsten fotoğraflar yayınladı.

Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 1

Hande Erçel son dönemlerde magazinin en popüler isimlerinden biri… Tartışılan oyunculuk performansı, Hakan Sabancı’yla yaşadığı aşk ve Instagram’daki lüks paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmüyor.

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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 2

Geçen hafta ‘Great Gatsby’ konseptli doğum günü partisiyle çok konuşulan genç oyuncu, dört gün önce de sevgilisiyle ilişkisinin birinci yılını Instagram’da “En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum” sözleriyle kutlamıştı.

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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 3

Hande Erçel son olarak VIP minibüste çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Erçel binlerce beğeni aldı.

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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 8
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 9
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 10
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 11
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 12
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 13
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 14
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 15
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Hande Erçel'in VIP minibüs pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 16

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