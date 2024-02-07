Hamza Dağ’ın afişleri tartışma konusu oldu! ‘Bu arkadaş hangi partinin adayı?..’

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ bağımsız aday gibi afişler bastırdı. Hamza Dağ seçim çalışmalarında partisinin adını ve logosunu kullanmıyor.
Cumhur İttafakı’nın büyük ortağı AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Hamza Dağ, seçim propagandasında partisinin logosu olan ampulü kullanmıyor.
AK Parti Genel Başkan yardımcısı da olan Dağ, bağımsız bir aday gibi parti adı ve logosu olmadan seçim afişleri bastırdı. Hamza Dağ’ın partisinin ismine ve logosuna yer verilmeyen ilanları İzmir merkezi ile tüm ilçelerinde duvarlara asıldı.
‘DEKOLTE KIYAFETLİ’ KIZLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Sözcü gazetesinin haberine göre; farklı bir seçim stratejisi izleyen AK Parti adayı Dağ, İzmir seçmeninin hoşuna gidecek açıklamalar yapıyor.
Önceki gün Alsancak’ta içkili mekanları gezen ve oy isteyen Hamza Dağ, dekolte kıyafetli kızlarla da fotoğraf çektirdi.
“SİZİ PUDRA ŞEKERİ ÇEKENLERLE HATIRLIYORUZ”
Barlarda eğlenen gençlere “Afiyet olsun” diye seslendi. “Kimsenin hayat tarzına müdahil olmayız” dedi. Dağ’ın genç kızların arasındaki fotoğrafları sosyal medyada yer alınca da “Sizi pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz” yorumları geldi. Kokain kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Dağ’ın danışmanı Kürşat Ayvatoğlu “Kokain değil pudra şekeriydi” savunması yapmıştı.
“BU ARKADAŞ HANGİ PARTİNİN ADAYI?”
CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AK Parti adayı Dağ’ın genç kızlar arasında çektirip oy istediği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak “Sizi bu fotoğrafla değil, porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz. İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir’i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez. İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile işi olmaz. Partiniz hangi şehri yönettiyse ihanet etti. Daha ne kadar takiyye yapmaya devam edeceksiniz?” diye sordu.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yaptığı açıklamada AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya seslendi. Aslanoğlu, “İzmir’in duvarlarına, billboardlarına resmi asılan bu arkadaş, hangi partinin adayı? Sizin adayınız değilse sorun yok. Ama sizinse partinizin logosunu kullanmaktan niye korkuyor? İzmirlilere daha mı sempatik geldiğini düşünüyor?” dedi.