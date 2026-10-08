Hamid’in Hayatını Değiştirecek Teklif! Danilo Şef Canlı Yayında Duyurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için mücadele eden Hamid Yorulmaz’ın hikayesi, ekran başındaki izleyiciler kadar ünlü şef Danilo Zanna’yı da etkiledi.

Talasemi hastalığıyla mücadele eden ve tedavisi için uygun kök hücre donörü aranan Hamid’in yaşam mücadelesi devam ederken, genç adama Danilo Zanna’dan anlamlı bir destek geldi. Ünlü şef, İzmir’de açmayı planladığı yeni restoranında Hamid’e çalışma imkanı sunabileceğini açıkladı.

Hamid hem babasını hem de şifasını arıyor

Müge Anlı’nın programına katılarak biyolojik babasını bulmak isteyen Hamid Yorulmaz’ın hayat hikayesi, son günlerde programın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yıllarca biyolojik babası olduğunu düşündüğü kişiyle ilgili gerçeği DNA testi sonucunda öğrenen Hamid, kendisini büyüten kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Bunun üzerine gerçek babasına ulaşabilmek için arayışa başlayan genç adam, aynı zamanda ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor.

Talasemi hastalığıyla yaşayan Hamid’in tedavisinin sürdürülebilmesi için uygun bir kök hücre donörünün bulunması gerekiyor.

Tedavisi için uygun donör bekliyor

Hamid’in hayatındaki en önemli gündemlerden biri, sağlık sorunlarının aşılması ve uygun donörün bulunması.

Kök hücre nakli için uygun iliğin bulunmasını bekleyen genç adam, bir yandan sağlık mücadelesini sürdürürken diğer yandan biyolojik babasının izini sürüyor.

Yaşadığı zorlu süreçte kendisine destek olacak kişilerden gelecek olumlu haberleri bekleyen Hamid’in hikayesi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Danilo Zanna’dan Hamid’e destek

Hamid’in hikayesinin televizyon ekranlarında gündeme gelmesinin ardından ünlü şef Danilo Zanna da genç adama destek olmak için harekete geçti.

Hamid’in yaşadığı süreci takip eden Zanna, genç adama yalnızca manevi destek vermekle kalmadı, aynı zamanda çalışma fırsatı sunmak istediğini açıkladı.

Müge Anlı, canlı yayında Danilo Zanna’nın Hamid için yaptığı teklifi izleyicilerle paylaştı.

“Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın”

Danilo Zanna’nın Hamid’e yaptığı teklif canlı yayında büyük ilgi gördü.

Ünlü şef, İzmir’in Balçova ilçesinde açmayı planladığı yeni restoranının kapılarını Hamid’e açabileceğini belirtti.

Zanna’nın, “Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın” sözleriyle genç adama iş imkanı sunmak istediği aktarıldı.

Bu teklif, sağlık sorunları ve biyolojik babasını bulma mücadelesiyle zor bir dönemden geçen Hamid için yeni bir umut olarak değerlendirildi.

Hamid’in hikayesi büyük yankı uyandırdı

Hamid Yorulmaz’ın hem ailesine ilişkin gerçeği öğrenme hem de hastalığı nedeniyle tedavi olabilmek için uygun donör bulma mücadelesi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Genç adamın yaşadığı zorlu sürecin ardından Danilo Zanna’dan gelen iş teklifi ise programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hamid’in önceliği sağlık durumunun iyileşmesi ve kök hücre nakli için uygun donörün bulunması olurken, Zanna’nın çalışma teklifi de genç adamın geleceği açısından önemli bir destek olarak öne çıktı.

Hamid’in biyolojik babasını bulma arayışının ve tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki programlarda netlik kazanacak.