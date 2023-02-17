Hamdi Alkan’ın acı günü! Aldığı vefat haberiyle sarsıldı…

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan’ın (56), geçtiğimiz sene felç geçirdiğini ve alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladığı annesi Helva Alkan, hayatını kaybetti. Alkan, acı haberi Instagram hesabından annesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
“MEMLEKETİN DEPREMDE YIKILDI”
Mesajına, “Anneme veda… Canım annem dün akşam vefat etti” şeklinde başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
Öylesine zor bir zaman ki anneciğim, günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü, zahter kokulu Antakya öldü.
“BURUK BİR MUTLULUK DUYDUM”
“Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki…” diye yazan Alkan, “Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak; şimdi ise bu dünyada olmayacaktık” ifadelerini kullandı.
“ŞEHİRLER YIKILIR, YENİLERİ İNŞA EDİLİR”
Ünlü isim, sözlerine; “Şehirler yıkılır, zamanla yenileri inşa edilir. Ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız, inşa edeceğiniz ne bir yer; ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları, binyılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle sabırla ilmek ilmek oluşur” şeklinde devam etti ve ekledi:
Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim. Ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak, sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu.
TAKİPÇİLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GELDİ
Hamdi Alkan’ın duygusal paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları geldi.