Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı

Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
25 Temmuz 2023 - 17:53

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan’da saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 Şubat’tan bu yana bölgede bulunan Haluk Levent de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur” dedi.

Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acısını unutmadan Adana’dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Herhangi bir yıkımın olmaması rahat bir nefes aldırırken, depremin ilk gününden bu yana bölgede olan Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

 “DEPREME UYANDIK AZ ÖNCE”
6 Şubat depremlerinde bölgeye gidip depremzedelere yardımcı olan ve hala deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Haluk Levent, sosyal medyada hesabından yaşanan depremi “5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur. Kozan- Adana” diyerek takipçilerine duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştıAdana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdıSıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırıMustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdiAdana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybettiBasketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Neron Roma’yı yaktı Erdoğan Türkiye’yi yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TESETTÜRLÜ MANKEN MESLEKTAŞLARINI YERDEN YERE VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
Türkiye için ‘El Nino’ uyarısı! ‘2024 yılında da…’Temmuz 21, 2023-4:03 pm
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !