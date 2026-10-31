Haluk Levent ve Ahbap Soruşturmasında Milyonluk Borç İddiası

Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dosyada yer alan şüphelilerin ifadelerinde derneğe yapılan yardımlar, verilen borçlar ve geri ödemelere ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Tutuklu şüphelilerden Yusuf Esat Erişgen, derneğe yıllar içinde toplam 8 ila 10 milyon lira arasında borç verdiğini, ancak bu paranın yaklaşık 1,5 milyon liralık bölümünü hâlâ tahsil edemediğini öne sürdü.

Öte yandan 10 şüphelinin tutukluluk durumuna yönelik yapılan itirazlar da karara bağlandı. İtirazların değerlendirilmesi sonucunda bir şüpheli tahliye edilirken, 9 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yusuf Esat Erişgen’den 8-10 milyon liralık borç iddiası

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Yusuf Esat Erişgen, ifadesinde Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile gerçekleştirdiği ticari ve yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erişgen, 2021-2022 yıllarında derneğe yaklaşık 80 ila 100 bin gıda kolisi teslim ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra derneğe farklı zamanlarda ve parça parça toplam 8 ila 10 milyon lira arasında borç para verdiğini iddia etti.

Aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen verdiği paranın tamamını geri alamadığını savunan Erişgen, yaklaşık 1,5 milyon liralık alacağının hâlâ ödenmediğini ileri sürdü.

Erişgen ifadesinde, “Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım” dedi.

Deprem döneminde 1.100 konteyner teslim ettiklerini anlattılar

Soruşturma dosyasında yer alan diğer ifadelerde de Ahbap Derneği’ne yönelik yapılan yardımlar ve para alışverişleriyle ilgili açıklamalar yer aldı.

Şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci, deprem döneminde derneğe toplam 1.100 konteyner teslim ettiklerini ifade etti. Kardeşler, Haluk Levent’in talebi üzerine yaklaşık 4 milyon lira borç verdiklerini, söz konusu parayı ise 40 gün sonra geri aldıklarını belirtti.

Kamil ve Mehmet Zeytinci, gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamının faturalandırıldığını da ifadelerinde vurguladı.

Selami Demir’den 1,5 milyon liralık ödeme açıklaması

Dosyada ifadesine başvurulan şüphelilerden Selami Demir de dernekle ilgili para alışverişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir, 2022 yılında 40 bin liralık yardım yaptığını, daha sonraki süreçte kendisinden borç para talep edilmesi üzerine 1,5 milyon lira verdiğini söyledi.

Bir şüpheli tahliye edildi, 9 kişinin tutukluluğu sürüyor

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 10 şüphelinin tutukluluk kararlarına yönelik itirazlar değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda, sabit ikametgâh sahibi olduğu belirtilen Özdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Özdemir tahliye edilirken, diğer 9 şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada, şüphelilerin ifadelerinde dile getirdiği borç ve yardım iddiaları dosyadaki yerini korurken, yargı sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.