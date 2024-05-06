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Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan

Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 15:50
Haluk Levent, Hatay’da AHBAP tarafından inşa edilen bir lisedeki müzik sınıfının tüm masraflarını Hasan Can Kaya’nın karşıladığını açıkladı.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu AHBAP’a büyük bir yardım yaptı.

Hasan Can Kaya’nın AHBAP tarafından Hatay’da inşa edilen bir lisedeki müzik sınıfına ait tüm masrafları karşıladığı ortaya çıktı.

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GİZLİ KALMASINI İSTEDİ

Ünlü komedyen, yaptığı yardımın gizli kalmasını istese de Haluk Levent, “Kusura bakma Hasan’ım. Yazmak zorundayız” dedi.

Haluk Levent, Hasan Can Kaya’nın daha önce de depremzede bir şehit annesine av alımında yardım ettiğini açıkladı.

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Hasan Can Kaya’nın bu davranışı takdir topladı. Ünlü komedyen için sosyal medyada birçok olumlu yorum yapıldı.

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