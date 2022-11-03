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Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu

Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu
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03 Kasım 2022 - 13:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.

20 Ekim’de Ankara merkezli 8 ilde başlatılan “yasa dışı bahis soruşturması” kapsamında, Türkiye’de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye’nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

Şüphelilerin, ayrıca sanal yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 2,5 milyar lira da ele geçirildi.

Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim’de, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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