Hakkı Bulut’tan Vasiyet Açıklaması! Çocukları İçin Bakın Ne Dedi

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, katıldığı televizyon programında vasiyet ve miras konusuna ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Çocuklarına duyduğu güveni dile getiren sanatçı, herhangi bir vasiyet hazırlamadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Bulut’un sözleri, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Yıllardır arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakkı Bulut, bu kez müzik kariyeriyle değil, ailesi ve özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla konuşuluyor. Katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen vasiyet ve miras sorularını yanıtlayan usta sanatçı, çocukları arasında miras nedeniyle herhangi bir anlaşmazlık yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

“VASİYET YAZMAMA GEREK YOK”

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Hakkı Bulut, böyle bir belge düzenlemediğini belirtti. Çocuklarına güvendiğini vurgulayan sanatçı, miras konusunda aralarında sorun çıkmayacağına inandığını ifade etti.

Bulut, düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse ‘babamın malını paylaşalım’ demez, ağızlarını açmazlar asla.”

Usta sanatçının çocuklarına yönelik bu güven dolu sözleri programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

OĞLU ÖZBEY BULUT İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI ANLATTI

Programda geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı tartışmaya da değinen Hakkı Bulut, 2007 yılında baba-oğul arasında yaşanan gerginliği hatırlattı.

O dönemde karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen tartışmanın televizyon ekranlarına da yansıdığını belirten sanatçı, aradan geçen yılların ardından ilişkilerinin düzeldiğini söyledi.

Bugün oğluyla arasının iyi olduğunu ifade eden Bulut, geçmişte yaşanan anlaşmazlığın geride kaldığını dile getirdi.

SAHNEDE FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme gelmişti. 23 Ekim’de İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sahne aldığı sırada fenalaşan usta sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Sanatçının menajeri İrfan Gün, Bulut’un yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Bir süre hastanede tedavi gören Hakkı Bulut, daha sonra taburcu edilmişti.

Hem vasiyet açıklaması hem de geçmişte oğluyla yaşadığı tartışmaya ilişkin sözleriyle gündeme gelen usta sanatçı, aile ilişkileri hakkındaki samimi değerlendirmeleriyle dikkat çekti.