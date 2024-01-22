Hakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördü

Gençlerbirliği – Sakaryaspor maçının bitişinde Sakaryasporlu Murat Cem Akpınar, hakem Yasin Avcı’nın uzattığı eli sıkmadığı için kırmızı kart gördü.
TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Gençlerbirliği – Sakaryaspor karşılaşmasında ev sahibi takım sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gençlerbirliği 31 puanla 7. sıraya çıkarken Sakaryaspor da 32 puanla 6. sırada kaldı.
Sakaryaspor cephesinin maçın ardından eleştirilerini yönelttiği hakem İlker Yasin Avcı, bitiş düdüğünün ardından yanına gelerek elini uzatan Murat Cem Akpınar’ın elini sıkmak istedi ancak Sakaryasporlu futbolcu elini çekince hakem elini cebine attı.
Hakem Avcı, Murat Cem’e ikinci sarı kartını gösterip ardından kırmızı kartını çıkardı.