Hakan Hatipoğlu, yıkıma uğrayan Antakya sokaklarını paylaştı: Burnumdan gitmeyen kokular var

Maraş merkezli depremlerin ardından Antakya’nın eski ve yeni hallerini gösteren Hakan Hatipoğlu “Aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var” dedi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Hakan Hatipoğlu, Maraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Antakya sokaklarını sosyal medyada paylaştı.

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Hatipoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kötüyüm, kötüyüz çok kötü durumdayız. Kalbimden gitmeyen acılar, aklımdan gitmeyen görüntüler ve burnumdan gitmeyen kokular var. Çok büyük bir felaket yaşadık. Alınacak çok ders var…”

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“Gezmeyi severim, ülkemizde gezip anlatmaya doyamadığım 3 il vardır dostlarım bilir çünkü hep söylerim bunu; Çanakkale, Rize ve Hatay… Ve o Hatay artık yok… Maraş, Antep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya…”

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“Allah bir daha yaşatmasın diyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum; tabii ki yaşatan Allah buna şüphe yok ama Allah insanı yaratırken akıl vermiş, vicdan vermiş. Hadislerimizde peygamber efendimiz S.A.V, ve Kuran-ı Kerim’de kul hakkından sıkça söz edilmiş ve “bana her şeyle gelin ama kul hakkı ile gelmeyiniz” denilmiş.”

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“Şu binalardan on lira fazla kazanacağım diye çalan çırpan, depremde bir çocuğun bir insanın hatta bir hayvanın, çiçeğin bile zarar gelmesine sebep olan ve ve ve deprem sonrası fırsatçılık yapan kim varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Allah’ım sen ver cezalarını.”

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“Çok üzgünüm sindiremiyorum, on binlerce canı bu kadar kolayca yitirmemizi. Kader tabii ki her şey ama kader de gayrete bağlı değil mi? Milletimizin başı sağ olsun.”

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Hatipoğlu bir sonraki paylaşımında da Antakya sokaklarının depremden önceki ve sonraki halini paylaştı.

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Hatipoğlu “Antakya… 3 ay önce ve 3 gün önce” notuyla yaptığı paylaşımla yıkımı gözler önüne serdi.

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