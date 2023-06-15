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Hafize Gaye Erkan kritik toplantıya davet edildi! Yeni dönemde ilk kez…

Hafize Gaye Erkan kritik toplantıya davet edildi! Yeni dönemde ilk kez…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Haziran 2023 - 16:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. Saat 10.00’daki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.

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