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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi…

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi…
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08 Eylül 2022 - 15:59
Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler’in yanında Hadise’nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in küslüğünün sebebi ortaya çıktı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 1

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 2

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 3

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler’in 23 Ağustos’taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 4

HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL’lik pırlanta yüzüğü hep taktı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 5

Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 6

MEHMET DİNÇERLER DE ÇIKARDI

Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 7

Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 8

Açılışa Hadise’nin katılmaması da dikkat çekti.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 9

İkili hakkında ortaya çıkan son gelişmeler sevenlerini üzdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in küslüğünün sebebi ortaya çıktı.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 10

Mayıs ayında nikah masasına oturan çifti aileleri barıştırmaya çalışıyor.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 11

İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler’in çocuk istemesine rağmen Hadise’nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 12

Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 13

KONUŞMUYORLAR

Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Yakın çevreleri de çiftin konu hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi… - Sayfa 14

36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir’de sahne almış ve ‘Küçük Bir Yol’ şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu.

İşte o anlar…

 

 

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