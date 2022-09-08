Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki krizin nedeni belli oldu! Anneler devreye girdi…

Magazin kulislerinin konuştuğu bomba iddiaya göre Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz çıktı. Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler’in yanında Hadise’nin olmayışının yanı sıra alyansını takmaması da ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in küslüğünün sebebi ortaya çıktı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

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Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler’in 23 Ağustos’taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

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HADİSE YÜZÜĞÜ ÇIKARDI Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL’lik pırlanta yüzüğü hep taktı.

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Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

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MEHMET DİNÇERLER DE ÇIKARDI Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı.

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Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi.

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Açılışa Hadise’nin katılmaması da dikkat çekti.

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İkili hakkında ortaya çıkan son gelişmeler sevenlerini üzdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in küslüğünün sebebi ortaya çıktı.

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Mayıs ayında nikah masasına oturan çifti aileleri barıştırmaya çalışıyor.

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İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler’in çocuk istemesine rağmen Hadise’nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması.

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Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında.

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KONUŞMUYORLAR Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Yakın çevreleri de çiftin konu hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

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