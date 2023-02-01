‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’ filminden ilk fragman

14 Nisan’da vizyona girecek yeni komedi filmi “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”nın fragmanı yayınlandı. Define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu alan yapım, eğlenceli sahneleri ve “Istakoz” şarkısıyla sosyal medyada büyük ses getirdi!

Willer Film’in yeni komedi projesi “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”ndan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri’nin üstlendiği film, hem eğlenceli sahneleriyle hem de şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Define peşine düşen bir grubun başına gelen birbirinden komik olayları konu alan film hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Fragmanda kullanılan, söz ve müziği Ekrem Düzgünoğlu imzalı “Istakoz” şarkısı da kısa sürede dillere dolandı. Ailece izlenebilecek bu eğlenceli yapımın vizyon tarihi ise 14 Nisan 2023 olarak açıklandı.

MORAL OLACAK

Yönetmen koltuğunda Şiar Naim’in oturduğu, davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz’ın aynı zamanda senaryosunu da yazdığı “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”, dev oyuncu kadrosuyla da sinema salonlarına damgasını vuracak. Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan, Züleyha Karyağdı, Serap Çetintürk, Burak Khan, Gökhan Tevek, Zeynep Aytek, Tevfik Yapıcı, Kirkor Dinçkayıkçı, Harun Özüağ, Aykut İspir, Tarık Karyağdı ve Sebahat Adalar’ın da rol aldığı film, yaşanan kötü günlerin ardından izleyenlere moral olacak.

DEFİNE MACERASI

“Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”nda hikâye, azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi’ye ait bir define haritasının, yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınmasıyla başlıyor. Istakoz’un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri’nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar…