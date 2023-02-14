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Günlerdir afet bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran yorum!

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran yorum!
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14 Şubat 2023 - 12:05
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya acı görüntüler sonrası ekibini toplayıp sahra mutfağı kurdu. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef gelen bir yorumla çileden çıktı.
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