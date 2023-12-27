Güngören’de tekstil atölyesinde yangın paniği!

Güngören’de meydana gelen yangında 4 katlı tekstil atölyesinde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.Yangın, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan atölyenin bodrum katındaki dijital baskı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı saran dumanlarla birlikte panik yarattı.

Yangın esnasında en üst katta çalışan Nasima isimli kadın, dumanları fark ederek kendisini yangın merdivenine attı ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

Yangın merdiveninde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından emniyetli bir şekilde aşağı indirildi.

Dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale ambulansta gerçekleştirildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun çabası sonucunda söndürülürken, atölye binasında ve binanın önünde park halinde bulunan bir araçta hasar meydana geldi.