Gülşen Türkiye’ye dönmek için şartını açıkladı! Adaylık teklifi mi yapıldı?

Şarkıcı Gülşen’e CHP’den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca şarkıcının seçimlere kadar Türkiye’ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü. Söylentilerin ardından Gülşen’in avukatı Emek Emre bir açıklama yaptı.
Habertürk’te yer alan habere göre, milletvekili adaylığı iddialarını yalanlayan avukat Emek Emre, “Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye’ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek” ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Gülşen, Nisan 2022’deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022’de tutuklanmıştı. Dört gün Bakırköy Cezaevi’nde kalan şarkıcı “konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla” tahliye edilmişti.
Savcı, 1 Mart’ta görülen davada Gülşen hakkında mütalaasını verdi. Savcı, şarkıcı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.