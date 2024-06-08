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Gülse Birsel’den “Aile Arasında” müjdesi

Gülse Birsel’den “Aile Arasında” müjdesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2024 - 16:17

Senarist Gülse Birsel, Aile Arasında filminin ikincisi için müjdeyi verdi. Sevilen yapımın ikinci filmi için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 1

Gülse Birsel’in senaryosunu kaleme aldığı ve 5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen “Aile Arasında” filminin ikincisi için hazırlıklar başladı.

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Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 2

Ünlü senarist, verdiği bir röportajda devam filminin hikayesini bulduğunu ve senaryosunu yaz döneminde yazacağını duyurdu.

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Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 3

1 Aralık 2017 tarihinde vizyona giren “Aile Arasında”, toplamda 5 milyon 289 bin 51 seyirci tarafından izlenmişti.

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Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 4

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın üstlendiği film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde onuncu sırada yer alıyor.

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Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 5

Başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın yer aldığı filmin geniş oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Su Kutlu, Ayta Sözeri ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyordu.

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Gülse Birsel'den "Aile Arasında" müjdesi - Sayfa 6
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